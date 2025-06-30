Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:16, 30 июня 2025Россия

В России отказались «отменять» азербайджанскую культуру в ответ на обострение отношений

Швыдкой: Россия не будет отменять азербайджанскую культуру
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия не будет «отменять» азербайджанскую культуру в ответ на действия Баку, заявил «Интерфаксу» спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, Россия уже проходила «отмену русской культуры в недружественных государствах», но она ни к чему не привела.

Материалы по теме:
Аресты членов азербайджанской преступной группировки обернулись международным скандалом. Что известно о полицейской операции?
Аресты членов азербайджанской преступной группировки обернулись международным скандалом. Что известно о полицейской операции?
Сегодня
«Все согласовано с руководством страны». Азербайджан начал информационную кампанию против России. В чем причина конфликта?
«Все согласовано с руководством страны». Азербайджан начал информационную кампанию против России. В чем причина конфликта?
Сегодня

Комментируя обострение отношений между странами, Швыдкой отметил, что «расследование криминального прошлого российских граждан в Екатеринбурге, вряд ли разумно смешивать с межгосударственными взаимодействиями России и Азербайджана в сфере культуры», а также, что запрет на выступления российских артистов является неправомерным шагом. Спецпредставитель президента подчеркнул, что Москва порекомендует российским гражданам «взвешивать все риски своих поездок в Азербайджан».

Ранее в МИД Азербайджана вызвали временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых, были отменены все культурные мероприятия по линии Москвы, офис «Sputnik Азербайджан» заблокировали сотрудники полиции, а позже появилась информация о том, что силовики задержали двоих агентов ФСБ, якобы работавших в информационном агентстве под прикрытием.

Поводом для таких действий со стороны Баку стали задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Как сообщили российские правоохранители, их подозревают в уголовных преступлениях, совершенных более десяти лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Убирайтесь оттуда к черту!» Вэнс провозгласил «доктрину Трампа» во внешней политике. Чем это угрожает России?

    Дубинский рассказал о последствиях попыток затянуть конфликт на Украине

    В Госдуме раскритиковали чиновников за неуместные подарки семьям бойцов СВО

    В Швейцарии заявили о готовности предоставить стадион клубам РФ для международных матчей

    В Сумской области погиб солист украинской группы

    На Западе осудили вечеринку с ванной шампанского в Одессе

    Российские военные взяли под контроль всю территорию ЛНР

    Путин поручил привести уровень жизни в Донбассе и Новороссии к среднему по России

    В российском регионе ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников

    Задержанных в Екатеринбурге членов ОПГ проверят на причастность к массовому отравлению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости