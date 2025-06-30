В России отказались «отменять» азербайджанскую культуру в ответ на обострение отношений

Швыдкой: Россия не будет отменять азербайджанскую культуру

Россия не будет «отменять» азербайджанскую культуру в ответ на действия Баку, заявил «Интерфаксу» спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, Россия уже проходила «отмену русской культуры в недружественных государствах», но она ни к чему не привела.

Комментируя обострение отношений между странами, Швыдкой отметил, что «расследование криминального прошлого российских граждан в Екатеринбурге, вряд ли разумно смешивать с межгосударственными взаимодействиями России и Азербайджана в сфере культуры», а также, что запрет на выступления российских артистов является неправомерным шагом. Спецпредставитель президента подчеркнул, что Москва порекомендует российским гражданам «взвешивать все риски своих поездок в Азербайджан».

Ранее в МИД Азербайджана вызвали временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых, были отменены все культурные мероприятия по линии Москвы, офис «Sputnik Азербайджан» заблокировали сотрудники полиции, а позже появилась информация о том, что силовики задержали двоих агентов ФСБ, якобы работавших в информационном агентстве под прикрытием.

Поводом для таких действий со стороны Баку стали задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Как сообщили российские правоохранители, их подозревают в уголовных преступлениях, совершенных более десяти лет назад.