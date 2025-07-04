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13:05, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Телезвезда попала в страшное ДТП

Звезда шоу «Большой брат» Чарли Учеа попала в ДТП с грузовиком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @charley.uchea

Участница популярного британского шоу «Большой брат» (Big Brother) Чарли Учеа попала в страшное ДТП с грузовиком. Подробностями случившегося она поделилась в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Учеа опубликовала фотографию своей машины с разбитой фарой и смятым боком и уточнила, что столкнулась с грузовиком. «Посмотрите, какой ущерб нанес грузовик, который врезался в меня», — возмутилась она.

Телезвезда также разместила снимок, где она лежит в больничной палате. На фото можно увидеть синяки на правой части ее лица. «Подумать только, мы собирались полететь на Гавайи (...), но теперь я прикована к постели, потому что не могу ходить. Я просто в агонии и принимаю сильные обезболивающие», — написала она. По словам Учеа, ей повезло, что она осталась жива в результате ДТП.

Ранее участник реалити-шоу «Большой брат: Знаменитости» (Celebrity Big Brother) Джек Пи Шепард рассказал о случае, который едва не стоил ему жизни. По словам телезвезды, несколько лет назад он попал в ДТП: его машина пробила дорожное ограждение и повисла на мосту.

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