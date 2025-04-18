Участник реалити-шоу попал в страшную аварию

Daily Mail: Участник реалити-шоу Джейк Пи Шепард попал в аварию и едва не погиб

Актер и участник реалити-шоу Celebrity Big Brother» («Большой брат») Джек Пи Шепард рассказал о страшной автомобильной аварии, которая едва не стоила ему жизни. На это обратило внимание издание Daily Mail.

По словам актера, пару лет назад он попал в ДТП и едва не погиб. «Я попал в серьезную авария на трассе М62. Когда я выезжал на съезд с трассы М62, меня занесло, развернуло, я пробил дорожное ограждение и повис на мосту», — вспомнил Шепард.

В ответ на историю Шепарда другая участница шоу «Большой брат» сообщила, что несколько месяцев назад тоже чуть не разбила свою машину, пока за рулем пела песню Селин Дион.

Ранее сообщалось, что популярный бельгийский телеведущий и актер Том Вас попал в ДТП. Он признался, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль.