Дуда назвал спасшую Украину страну

Дуда: Польша спасла Украину, первой отправив тяжелую технику

Польша спасла Украину, первой отправив ей тяжелую военную технику. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает издание Onet.

«Я считаю, мы можем смело сказать, что мы на самом деле во многом спасли Украину, потому что мы были первыми, кто действительно отправил Украине тяжелую технику, чтобы защитить ее», — отметил политик.

По словам Дуды, Украина «буквально умоляла» Польшу о передаче истребителей МиГ-29. Он добавил, что Варшава спрашивала разрешения на отправку самолетов у союзников по НАТО, однако столкнулась с «блокировкой со стороны США».

Ранее Дуда заявил, что западные партнеры Польши постоянно хотят выжать из страны как можно больше помощи Украине.