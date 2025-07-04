Глава МИД Франции Барро разозлился после вопроса о поддержке Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро разозлился после вопроса о поддержке Украины. Трансляция велась на сайте форума «Экономические встречи Экс-ан-Прованса».

Один из слушателей задал вопрос главе МИД о том, является ли помощь Франции Украине «поддержкой фашистскому и неонацистскому правительству», которое называет улицы в честь украинского националиста Степана Бандеры, причастного к уничтожению евреев. Затем он напомнил о том, как в собственном автомобиле был обнаружен застреленным бывший глава Центра исследований в области разведки (CF2R) Эрик Денесе, заявивший в 2022 году об ответственности Запада и Украины за продолжение конфликта. В результате Барро перебил слушателя.

«Немного уважения, месье, к героическому сопротивлению украинского народа, который борется за свою свободу и нашу безопасность!» — выкрикнул глава МИД.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британско-французский проект по созданию так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине превратился в еще один клуб друзей Киева.