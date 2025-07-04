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16:50, 4 июля 2025Мир

Идеолог Трампа оценил шансы его выдвижения на третий срок

Бэннон: Трамп будет баллотироваться на третий срок в 2028 году
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп не только не собирается уходить из политики, но и будет баллотироваться на третий срок в 2028 году, несмотря на юридические ограничения. Об этом заявил бывший советник президента США, один из ключевых идеологов трампизма Стив Бэннон, передает Financial Times.

«Трамп не уйдет. Он еще долго будет у вас в голове», — отметил политстратег.

Также Бэннон сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном и Авраамом Линкольном. По его мнению, Вашингтон заложил основы американского республиканского строя, Линкольн сохранил его, а Трамп теперь занимается возрождением республики.

Ранее американский лидер заявил, что подумает над возможностью баллотироваться в 2028 году на третий срок. Он добавил, что его лозунгом стала бы фраза: «Трамп-2028: сведем левых с ума».

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