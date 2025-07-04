Карапетян подал в суд на обвинивших его в связях с ФСБ депутатов

Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении из-за клеветы

Глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, арестованный в Ереване, подал в суд иск, обвинив депутатов парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна в клевете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные портала судебной информации республики.

Бизнесмен требует от парламентариев принести публичные извинения и опровергнуть сделанные ими заявления о его связях с ФСБ России, а также противоправной экономической деятельности. Он настаивает, чтобы депутаты опубликовали на своих страницах в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщение под заголовком «Опровержение сведений, представляющих клевету в отношении Самвела Карапетяна», в котором публично заявят о том, что распространенные ими сведения не соответствуют действительности.

В случае, если публикация в социальной сети окажется невозможна, Карапетян требует обязать Торосяна и Конджоряна выпустить аналогичное заявление в любой армянской печатной газете тиражом не менее 5 тыс. экземпляров в течение пяти дней после вступления в силу решения суда.

Кроме того, бизнесмен просит взыскать с каждого из депутатов 9 миллионов драмов (1,8 миллиона рублей) в качестве компенсации за оскорбление и клевету, а также суммы судебных издержек.

Ранее в парламенте Армении произошел спор при обсуждении закона о национализации «Электрических сетей Армении», которыми владеет Самвел Карапетян. В поддержку арестованного бизнесмена выступил депутат Овик Агазарян, также высказавшийся о необходимости поддерживать добрососедские отношения с Россией.