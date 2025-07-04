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14:59, 4 июля 2025Культура

Катя Лель уехала из России и объяснилась

Певица Катя Лель объяснила свой отъезд из России необходимостью отдохнуть
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Катя Лель объяснила свой отъезд из России. Ее слова приводит MK.RU.

Отмечается, что на днях артистку вместе с дочерью Эмилией заметили в турецком Бодруме. Это вызвало бурное обсуждение в СМИ и соцсетях, пишет издание. «Мы поехали с доченькой погреться на солнышке», — объяснила Лель.

Артистка подчеркнула, что ей был необходим отдых, так как в последнее время она активно работала. «Для меня самое главное в летнем отдыхе, чтобы никто не напрягал, чтобы была потрясающая атмосфера вокруг: на релаксе, на комфортном душевном состоянии», — добавила она.

Ранее Катя Лель рассказала, как вести себя при встрече с представителями внеземных цивилизаций. Певица посоветовала спокойно отнестись к инопланетянам и принять опыт с благодарностью.

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