Катя Лель уехала из России и объяснилась

Певица Катя Лель объяснила свой отъезд из России необходимостью отдохнуть

Заслуженная артистка России Катя Лель объяснила свой отъезд из России. Ее слова приводит MK.RU.

Отмечается, что на днях артистку вместе с дочерью Эмилией заметили в турецком Бодруме. Это вызвало бурное обсуждение в СМИ и соцсетях, пишет издание. «Мы поехали с доченькой погреться на солнышке», — объяснила Лель.

Артистка подчеркнула, что ей был необходим отдых, так как в последнее время она активно работала. «Для меня самое главное в летнем отдыхе, чтобы никто не напрягал, чтобы была потрясающая атмосфера вокруг: на релаксе, на комфортном душевном состоянии», — добавила она.

Ранее Катя Лель рассказала, как вести себя при встрече с представителями внеземных цивилизаций. Певица посоветовала спокойно отнестись к инопланетянам и принять опыт с благодарностью.