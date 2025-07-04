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13:03, 4 июля 2025Культура

Лолита высказалась в поддержку Инстасамки

Певица Лолита Милявская назвала Инстасамку талантливым человеком
Ольга Коровина
Певица Лолита

Певица Лолита. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская высказалась в поддержку своей коллеги Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. Ее комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

«Все талантливые люди, Дашу я отношу к числу таких, они ко всему относятся с сомнением. Могу сказать, что она придет к тому, к чему пришла я. Да, и мне было стыдно», — заявила Лолита.

Исполнительница сравнила свои первые песни с кошачьим мяуканьем, однако отметила, что со временем изменила отношение к собственным трекам. По ее словам, с годами музыканты учатся любить свое раннее творчество, которое становится частью их истории.

Ранее Инстасамка ответила журналистке Ксении Собчак, которая обвинила артистку в доносах на коллег на фоне собственных неоднозначных треков в прошлом. Певица призналась, что ее тексты, написанные несколько лет назад, не являются приемлемыми и вообще удачными.

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