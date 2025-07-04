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10:28, 4 июля 2025Путешествия

Мать показала ребенка в мазуте на пляже курорта в России и вызвала гнев пользователей сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россиянка показала своего ребенка, испачканного в мазуте на пляже курорта в России, и вызвала гнев пользователей сети. Роликом она поделилась на странице @vasileva_vikki_ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео мать показала ноги ребенка, измазанные темной массой. «Сегодня в мазуте были все. Хотя до этого его было совсем немного. Видимо, ветер вынес на берег не только грязь из моря, но и мазут», — поделилась мыслями она.

В комментариях пользователи раскритиковали женщину за безответственное отношение к здоровью. «А зачем тащить ребенка снова и снова туда, если вы знаете ситуацию?», «И чего вы там сидите? Ждете отравления?», «Вы его еще на вкус попробуйте и ребенка угостите», — писали юзеры.

В начале июня в Анапе и Темрюке определили «опасные зоны» на пляжах, где нельзя не только купаться, но и загорать, заниматься спортом и отдыхать. Под запрет попал берег Черного моря от поселка Волна до заповедника Утриш.

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