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20:47, 4 июля 2025Культура

Митя Фомин заявил о желании усыновить ребенка

Певец Митя Фомин заявил о готовности усыновить ребенка, если не найдет невесту
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певец Митя Фомин признался, что может однажды взять ребенка из детского дома. Об этом он сообщил в интервью «Пятому каналу».

Артист выразил свое глубокое уважение людям, которые воспитывают детей из приютов. По словам Фомина, если в ближайшее время он не найдет себе невесту, то и сам решится на усыновление.

«Я преклоняюсь перед теми, кто берет детей из приютов в свои семьи. Это серьезный труд — воспитать младенца. Очень серьезная, кропотливая и эмоциональная работа», — признался он.

Ранее стало известно, что певец Митя Фомин рассказал о самом стыдном выступлении в своей карьере. Он признался, что однажды вышел на сцену пьяным.

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