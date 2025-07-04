Митя Фомин заявил о желании усыновить ребенка

Певец Митя Фомин заявил о готовности усыновить ребенка, если не найдет невесту

Певец Митя Фомин признался, что может однажды взять ребенка из детского дома. Об этом он сообщил в интервью «Пятому каналу».

Артист выразил свое глубокое уважение людям, которые воспитывают детей из приютов. По словам Фомина, если в ближайшее время он не найдет себе невесту, то и сам решится на усыновление.

«Я преклоняюсь перед теми, кто берет детей из приютов в свои семьи. Это серьезный труд — воспитать младенца. Очень серьезная, кропотливая и эмоциональная работа», — признался он.

Ранее стало известно, что певец Митя Фомин рассказал о самом стыдном выступлении в своей карьере. Он признался, что однажды вышел на сцену пьяным.