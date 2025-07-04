Модный бренд предложил россиянам носить шнурки на шее за 9 тысяч рублей

Бренд Ushatava предложил россиянам носить шнурки на шее за 9,9 тысячи рублей

Модный бренд Ushatava предложил россиянам носить шнурки на шее за 9,9 тысячи рублей. Соответствующий товар появился на сайте марки.

Кожаный шнурок, наконечники которого выполнены из сплава меди, никеля и цинка, рекомендуется носить как самостоятельный аксессуар или использовать в качестве основы для подвесок. Длину изделия можно регулировать. «Кожаный шнурок — пример функционального минимализма, подстраивающегося под ритм владельца», — гласит описание товара на сайте.

Ранее сообщалось, что в Центральном универсальном магазине (ЦУМе) начали продавать запонки в виде свиньи за миллион рублей. Речь шла о декоративных застежках шведского бренда de GRISOGONO, изготовленных из розового золота.