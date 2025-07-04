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12:59, 4 июля 2025Россия

Момент взрыва дрона ВСУ рядом с домом в Ростовской области попал на видео

Дрон взорвался рядом с домом в Азове во время атаки ВСУ, инцидент попал на видео
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Дрон взорвался рядом с домом в Азове Ростовской области во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), момент инцидента в российском регионе попал на видео, соответствующие кадры издание Baza опубликовало в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как беспилотник взрывается рядом с жилищем. Мужчина за кадром эмоционально реагирует на случившееся.

В Азове в результате взрывов оказались повреждены несколько домов и машин. Обломки еще одного дрона упали на местный стадион.

Как утверждает Baza, в ростовском поселке Долотинка из-за падения беспилотника был поврежден многоквартирный дом, обрушилась плита перекрытия. Одну из пожилых жительниц спасти не удалось.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Азове жильцов поврежденного из-за беспилотника дома эвакуировали.

ЖЗЛ
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