Момент взрыва дрона ВСУ рядом с домом в Ростовской области попал на видео

Дрон взорвался рядом с домом в Азове во время атаки ВСУ, инцидент попал на видео

Дрон взорвался рядом с домом в Азове Ростовской области во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), момент инцидента в российском регионе попал на видео, соответствующие кадры издание Baza опубликовало в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как беспилотник взрывается рядом с жилищем. Мужчина за кадром эмоционально реагирует на случившееся.

В Азове в результате взрывов оказались повреждены несколько домов и машин. Обломки еще одного дрона упали на местный стадион.

Как утверждает Baza, в ростовском поселке Долотинка из-за падения беспилотника был поврежден многоквартирный дом, обрушилась плита перекрытия. Одну из пожилых жительниц спасти не удалось.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Азове жильцов поврежденного из-за беспилотника дома эвакуировали.