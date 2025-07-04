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18:10, 4 июля 2025Силовые структуры

МВД объявило в розыск российского адвоката

МВД России объявило в розыск адвоката Полозова по уголовной статье
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

МВД России объявило в федеральный розыск адвоката Николая Полозова (внесен в список иноагентов в России). Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Основанием для розыска стало уголовное дело, возбужденное в отношении адвоката. Статья не раскрывается.

Известно, что Полозов проживает на территории Украины. В 2024 году его признали иноагентом. Сообщалось, что он призывал к поддержке украинской армии и распространял фейки.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск журналистку Аллу Константинову (внесена в список иноагентов в России).

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