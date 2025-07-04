На Украине сообщили об обысках у бывшего министра обороны Резникова

«Страна.ua»: НАБУ провело обыски у бывшего министра обороны Украины Резникова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у Алексея Резникова, занимавшего пост министра обороны страны с 2021 по 2023 годы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что обыски могут проводиться у Резникова по делу о закупках продуктов для армии по завышенным ценам. По информации издания, у бывшего главы украинского Минобороны изъяли документы и обнаружили дополнительный телефон.

Агентство «РБК-Украина» позднее опровергло информацию об обысках НАБУ у Резникова. В издании уточнили, что обыск у экс-министра обороны Украины «проходил раньше, не сейчас».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Украину «прогнившей насквозь». Он напомнил, что предыдущий министр обороны страны Резников был уволен за коррупцию.