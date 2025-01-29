Журналист Боуз напомнил об увольнении министра обороны Украины за коррупцию

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X назвал Украину «прогнившей насквозь» и напомнил о том, что предыдущий министр обороны Алексей Резников был уволен за коррупцию.

Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что на Украине возбудили дело против главы Министерства обороны страны Рустема Умерова. Министр обороны мог нарушить Уголовный кодекс страны по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

«Украина прогнила насквозь. Отправьте больше денег», — сыронизировал Боуз.

Ранее ирландский журналист выразил мнение, что европейские политики сильно недооценили свою зависимость от российских энергоресурсов. По его словам, они заплатят за приводящую к «самоповреждению» политику.