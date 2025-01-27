На Украине возбудили дело в отношении министра обороны

Центр противодействия коррупции Украины: Возбуждено дело против главы МО Умерова

На Украине возбудили дело против главы Министерства обороны (МО) страны Рустема Умерова. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Telegram.

Уточняется, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) «зарегистрировало производство» в отношении Умерова по заявлению ЦПК. Согласно информации центра, министр обороны мог нарушить Уголовный кодекс страны по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

ЦПК напоминает, что 24 января Умеров отказался выполнить решение наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ). Речь идет о продлении контракта на год с директором АОЗ Мариной Безруковой. Кроме того, упоминается, что глава МО уволил двух членов наблюдательного совета. В ЦПК выразили уверенность, что Умеров должен нести ответственность за эти действия.

Ранее стало известно, что Безрукову отстранили от работы на время служебного расследования. Как уточнялось, причиной этого стала информация о военных закупках по завышенным ценам. До этого Умеров анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и Марины Безруковой. Это решение объяснили постоянными «сливами» данных о закупках Минобороны во время конфликта.