На Украине отстранили ответственного за оборонные закупки

На Украине отстранили директора агентства оборонных закупок Безрукову

На Украине отстранили от работы директора агентства оборонных закупок Марину Безрукову на время служебного расследования. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его информации, причиной расследования стала информация о закупках вооружений по завышенным ценам. Безрукова свое отстранение не подтверждает.

Чиновница также заявляла, что в 2024 году ее агентство, наоборот, снижало цены на боеприпасы. По ее словам, происходило это за счет уменьшения доли посредников.

24 января министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал увольнения в своем ведомстве. Сообщалось об увольнении Безруковой, а также замминистра обороны страны Дмитрия Клименкова.