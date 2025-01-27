Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:57, 27 января 2025Бывший СССР

На Украине отстранили ответственного за оборонные закупки

На Украине отстранили директора агентства оборонных закупок Безрукову
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: @maryna.bezrukova

На Украине отстранили от работы директора агентства оборонных закупок Марину Безрукову на время служебного расследования. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его информации, причиной расследования стала информация о закупках вооружений по завышенным ценам. Безрукова свое отстранение не подтверждает.

Чиновница также заявляла, что в 2024 году ее агентство, наоборот, снижало цены на боеприпасы. По ее словам, происходило это за счет уменьшения доли посредников.

24 января министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал увольнения в своем ведомстве. Сообщалось об увольнении Безруковой, а также замминистра обороны страны Дмитрия Клименкова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мошенники с Украины придумали новую схему обмана россиян. Как она работает?

      Названы главные победители из-за санкций против российской нефти

      Канада ввела санкции против жены Лукашенко

      Мужчин предупредили об увеличивающем риск импотенции и смерти факторе

      ИИ научили объяснять врачам свои решения

      Терапевт раскрыла неожиданную опасность бесснежных зим

      Сборную России по футболу отстранили от молодежного Евро-2027 и Олимпиады-2028

      Российского адвоката осудили на два года за взяточничество

      Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

      Обстрелявшего электричку подростка задержали в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше