На Украине отстранили ответственного за оборонные закупки

На Украине отстранили от работы директора агентства оборонных закупок Марину Безрукову на время служебного расследования. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По его информации, причиной расследования стала информация о закупках вооружений по завышенным ценам. Безрукова свое отстранение не подтверждает.
Чиновница также заявляла, что в 2024 году ее агентство, наоборот, снижало цены на боеприпасы. По ее словам, происходило это за счет уменьшения доли посредников.
24 января министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал увольнения в своем ведомстве. Сообщалось об увольнении Безруковой, а также замминистра обороны страны Дмитрия Клименкова.