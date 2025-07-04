Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:32, 4 июля 2025Забота о себе

Назван действующий по принципу популярного обезболивающего продукт

Диетолог Гарсия: Оливковое масло действует по принципу ибупрофена
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dusan Zidar / Shutterstock / Fotodom  

Диетолог Ботикария Гарсия заявила, что один продукт действует по принципу ибупрофена — популярного лекарства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Его она назвала в разговоре с изданием El Español.

«Ибупрофен и оливковое масло первого отжима ингибируют циклооксигеназу — фермент, ответственный за выработку соединений, связанных с болью, воспалением и лихорадкой», — пояснила Гарсия.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
Рыбий жир: польза и вред. Как выбрать рыбий жир и как его принимать
Рыбий жир: польза и вред.Как выбрать рыбий жир и как его принимать
24 августа 2022

При этом, по словам специалистки, у оливкового масла отсутствуют побочные эффекты, что нельзя сказать об ибупрофене. Благодаря противовоспалительному действию данного продукта он может использоваться при раке и нейродегенеративных заболеваниях, добавила Гарсия.

Ранее диетолог Елена Устинова рассказала, как правильно выбрать колбасу. По ее словам, качественный продукт не может быть дешевым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве погиб вице-президент «Транснефти». Что об этом известно и почему его смерть назвали подозрительной?

    Толпа россиян устроила перестрелку на детской площадке

    В Риме прогремел взрыв

    Стало известно о ликвидации «Лаборатории моды Вячеслава Зайцева»

    ТЦК стали выкуривать людей из машин

    Гусеничную платформу «Странник» начнут применять в зоне СВО

    Бизнес в России задолжал 350 миллиардов рублей

    Назван действующий по принципу популярного обезболивающего продукт

    В МИД указали на рост обстрелов ВСУ на фоне переговоров России и США

    В Германии нашли способ удвоить число резервистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости