Названо число удерживаемых Украиной жителей Курской области

Омбудсмен Москалькова: В Сумской области остаются 30 удерживаемых Украиной курян

В Сумской области остаются 30 удерживаемых Украиной курян. Это число назвала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

По словам омбудсмена, она надеется, что Киев выполнит обещания и вернет жителей Курской области в Россию. «Мы за них (остающихся на Украине россиян — прим. «Ленты.ру») боремся», — заявила Москалькова.

Она уточнила, что двух жителей региона удалось вернуть с Украины сегодня, 4 июля. «Двоих мы забрали курян, супругов, мирных жителей, которых переместили в Сумы (...) За ними уже пришла машина из Курска», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись пленными. Это произошло на следующий день поле разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.