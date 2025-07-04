Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:39, 4 июля 2025Россия

Названо число удерживаемых Украиной жителей Курской области

Омбудсмен Москалькова: В Сумской области остаются 30 удерживаемых Украиной курян
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Сумской области остаются 30 удерживаемых Украиной курян. Это число назвала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

По словам омбудсмена, она надеется, что Киев выполнит обещания и вернет жителей Курской области в Россию. «Мы за них (остающихся на Украине россиян — прим. «Ленты.ру») боремся», — заявила Москалькова.

Материалы по теме:
«Это было зверски» Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
«Это было зверски»Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
Сегодня
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025

Она уточнила, что двух жителей региона удалось вернуть с Украины сегодня, 4 июля. «Двоих мы забрали курян, супругов, мирных жителей, которых переместили в Сумы (...) За ними уже пришла машина из Курска», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись пленными. Это произошло на следующий день поле разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России за четыре года погибли несколько десятков топ-менеджеров. На Западе говорят о «синдроме внезапной русской смерти»

    Предсказан срок открытия купального сезона в Москве

    Инстасамка обвинила лидера группы «ХЛЕБ» в эксплуатации детей

    Дачников предупредили о неэффективных популярных методах борьбы с тлей

    Популярная российская блогерша сменила имидж

    Силуанов оценил финансовую мощь БРИКС

    Названо число удерживаемых Украиной жителей Курской области

    Зеленский обсудил с Трампом военную помощь США Украине

    Россиянин получил ожог 90 процентов тела из-за загоревшегося самоката

    Раскрыто дело о мошенничестве с деньгами и квартирой Ларисы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости