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23:54, 4 июля 2025Мир

Одна страна ЕС снова заблокировала новый пакет санкций против России

TASR: Словакия снова заблокировала новые санкции ЕС против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Словакия снова заблокировала новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом представитель словацкого МИД рассказал агентству TASR.

Утверждается, что новое предложение Европейской комиссии (ЕК) не понравилось Братиславе, поскольку оно представляет собой «большой вызов для конкурентоспособности экономики, особенно с точки зрения энергетической безопасности Словакии».

«Словакия готова продолжить конструктивное общение с ЕК и в том числе на основе ее инициативы продолжить поиск возможных решений на благо граждан и бизнеса в совместном диалоге», — отметили в ведомстве, добавив, что пока переговоры не сняли опасения страны.

Ранее в Германии заявили, что 18-й пакет санкций ЕС против России «в принципе принят». «Со стороны Словакии были оговорки, которые, насколько мне известно, были решены в ходе переговоров за последние несколько дней», — сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

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