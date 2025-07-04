Одна страна ЕС снова заблокировала новый пакет санкций против России

TASR: Словакия снова заблокировала новые санкции ЕС против России

Словакия снова заблокировала новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом представитель словацкого МИД рассказал агентству TASR.

Утверждается, что новое предложение Европейской комиссии (ЕК) не понравилось Братиславе, поскольку оно представляет собой «большой вызов для конкурентоспособности экономики, особенно с точки зрения энергетической безопасности Словакии».

«Словакия готова продолжить конструктивное общение с ЕК и в том числе на основе ее инициативы продолжить поиск возможных решений на благо граждан и бизнеса в совместном диалоге», — отметили в ведомстве, добавив, что пока переговоры не сняли опасения страны.

Ранее в Германии заявили, что 18-й пакет санкций ЕС против России «в принципе принят». «Со стороны Словакии были оговорки, которые, насколько мне известно, были решены в ходе переговоров за последние несколько дней», — сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.