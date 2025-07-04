Ольга Серябкина опубликовала фото в прозрачном корсете и микрошортах

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница разместила серию фото, на одном из которых предстала в черном прозрачном корсете без бретелей и микрошортах. Поверх упомянутых изделий она надела рыжую шубу из меха. Образ завершили капроновые колготки.

Ранее в июле Ольга Серябкина станцевала на камеру в откровенном платье из цветов. Певица украсила внешний вид солнцезащитными очками, укладкой и макияжем.