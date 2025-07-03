Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:23, 3 июля 2025Ценности

Ольга Серябкина станцевала на камеру в откровенном платье из цветов

Певица Ольга Серябкина станцевала на камеру в откровенном платье из цветов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина станцевала на камеру в откровенном образе. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница разместила видео, в котором предстала в сшитом из массивных искусственных цветков и листьев мини-платье. Помимо этого, звезда надела черные туфли-лодочки на высоких каблуках.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Свой образ певица завершила солнцезащитными очками, укладкой с распущенными волосами и макияжем.

В июне Серябкина в бюстгальтере спела на камеру. Знаменитость разместила ролик, в котором предстала в блестящем нижнем белье, декорированном кружевом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа начала подготовку к выводу войск США

    Настасья Самбурская снялась в бюстгальтере и ультракоротких шортах

    На Украине обвинили США в остановке любой военной помощи

    Украинский дрон долетел до Самарской области

    Сбежавший бывший российский депутат отмыл более 40 миллионов рублей

    На Украине объявили в розыск трех российских артистов

    Назван срок возвращения летней погоды в Москву

    Неизвестный поджег машину семьи главы российской цирковой студии

    Поклонская показала фото без одной вызвавшей резонанс детали образа

    Легенда рок-музыки рассказала о наркозависимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости