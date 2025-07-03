Ольга Серябкина станцевала на камеру в откровенном платье из цветов

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина станцевала на камеру в откровенном образе. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
40-летняя исполнительница разместила видео, в котором предстала в сшитом из массивных искусственных цветков и листьев мини-платье. Помимо этого, звезда надела черные туфли-лодочки на высоких каблуках.
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В июне Серябкина в бюстгальтере спела на камеру. Знаменитость разместила ролик, в котором предстала в блестящем нижнем белье, декорированном кружевом.