Ольга Серябкина в бюстгальтере спела на камеру

Певица Ольга Серябкина в блестящем бюстгальтере спела на камеру

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина в откровенном наряде спела на камеру. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница разместила ролик, в котором предстала в блестящем бюстгальтере, декорированном кружевом. Помимо этого, знаменитость надела широкополую соломенную шляпу, дополнив образ ярким макияжем. В то же время она распустила волосы и прошлась по скошенному газону.

Ранее в июне Ольга Серябкина поприседала в мини-юбке на фоне загорающего Шаляпина. Певица предстала в костюме, включающем в себя укороченное поло.