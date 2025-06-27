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11:43, 27 июня 2025Ценности

Ольга Серябкина в бюстгальтере спела на камеру

Певица Ольга Серябкина в блестящем бюстгальтере спела на камеру
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина в откровенном наряде спела на камеру. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница разместила ролик, в котором предстала в блестящем бюстгальтере, декорированном кружевом. Помимо этого, знаменитость надела широкополую соломенную шляпу, дополнив образ ярким макияжем. В то же время она распустила волосы и прошлась по скошенному газону.

Ранее в июне Ольга Серябкина поприседала в мини-юбке на фоне загорающего Шаляпина. Певица предстала в костюме, включающем в себя укороченное поло.

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