Экономист оценил перспективу роста стоимости доллара

Экономист Капштык: Курс доллара может начать расти после встречи ОПЕК

Курс доллара должен среагировать на изменения экономической мировой системы после встречи ОПЕК и пойти вверх, считает экономист Юрий Капштык. Своим мнением о росте стоимости американской валюты он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Экономист напомнил, что в ближайшее время состоится встреча ОПЕК, на которой будет решаться судьба цен на нефть. Поскольку прогнозируется повышение, то курс доллара должен четко среагировать на изменения экономической мировой системы и пойти вверх, считает он.

Также Капштык указал, что на сегодняшний день Центробанк предпринимает все действия для того, чтобы удержать курс хотя бы на имеющемся уровне. Это в том числе связано и с летним сезоном, когда люди планируют отпуска, и это достаточно значительная часть социальной ответственности за благополучие граждан, подчеркнул он.

«Плюс опять же такой сложный вопрос — строительный рынок. Был мораторий до 30 июня, но сейчас неизвестно, будет ли объявлено о его повторном продлении или нет. Если фактически мораторий будет продлен, то это значительно все-таки повлияет на рост доллара», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что дефицит федерального бюджета может вырасти до пяти триллионов рублей в случае, если рубль останется таким же крепким, как сейчас. Такую опасность в колонке для «Ведомостей» назвал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.