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12:46, 4 июля 2025Ценности

Певица Ханна показала фигуру в крошечном купальнике

Певица Ханна показала фигуру в черном крошечном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @offi_hanna

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

В размещенном ролике 34-летняя исполнительница предстала в черном крошечном купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок, которые подчеркивали ее фигуру.

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Поверх упомянутых изделий звезда накинула рубашку в тон. При этом она распустила светлые волосы. В видео знаменитость анонсировала выход новой песни.

В июне певица Ханна снялась в откровенном образе с латексными перчатками. Она позировала в образе, состоящем из ярко-розового блестящего платья на бретелях и черного кружевного бюстгальтера.

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