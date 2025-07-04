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09:15, 4 июля 2025Россия

Под Москвой женщина решила сделать операцию по коррекции груди и не выжила

В Подольске у женщины остановилось сердце во время операции по коррекции груди
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Подольске Московской области женщина не выжила во время операции по коррекции груди. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, 47-летняя москвичка решила заменить себе грудные импланты и обратилась в клинику п Подольске. Во время операции у нее остановилось сердце.

Точные причины смерти москвички еще выясняются. Известно, что женщина долгое время жила в столице и официально не была трудоустроена.

Ранее в Москве у 37-летней женщины сгнила пятка после того, как ей сделали операцию на груди и животе. Врач объяснил женщине, что во время липосакции он использовал прибор с электрическим током, чтобы разбить жир. Хирург сказал, что работал с активным электродом, а пассивный закрепил на пятки — из-за ошибки женщину пронзило разрядом тока, из-за чего и возник ожог.

ЖЗЛ
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