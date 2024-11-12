У москвички сгнила пятка после операции на груди и животе

У москвички сгнила пятка после операции по увеличению груди и уменьшению живота

В Москве у 37-летней женщины сгнила пятка после того, как ей сделали операцию на груди и животе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, москвичка решила сделать операцию по уменьшению живота и увеличения груди после того, как родила двойняшек. Ей посоветовали специалиста в одной из клиник, где за две операции женщина отдала 450 тысяч рублей.

Пациентка обнаружила обезображенную пятку на следующий день после хирургического вмешательства — ей не удалось встать на ноги из-за сильной боли, с которой не справлялось даже обезболивающее.

Врач объяснил женщине, что во время липосакции он использовал прибор с электрическим током, чтобы разбить жир. Хирург сказал, что работал с активным электродом, а пассивный закрепил на пятки — из-за ошибки женщину пронзило разрядом тока, из-за чего и возник ожог. Женщине впоследствии диагностировали ожог стопы третьей степени. Врачи предупредили ее о риске некроза тканей, который может затронуть кость и привести к ампутации ступни.

Оперировавший женщину хирург согласился оплатить лечение пострадавшей. К вопросу о компенсации он обещал вернуться позже, но москвичка подала в клинику досудебную претензию на 800 тысяч рублей и потребовала 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В клинике требования пациентки назвали «потребительским терроризмом» и обвинили ее в шантаже.

Ранее у тяжелобольной уроженки Приднестровья отказали ноги после лечения в московской частной клинике. Иностранка прилетела в Москву на обследование, которое диагностировало сколиоз редкой формы. В результате врачи настояли на проведении операции.