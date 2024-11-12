Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:50, 12 ноября 2024Россия

У москвички сгнила пятка после операции на груди и животе

У москвички сгнила пятка после операции по увеличению груди и уменьшению живота
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве у 37-летней женщины сгнила пятка после того, как ей сделали операцию на груди и животе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, москвичка решила сделать операцию по уменьшению живота и увеличения груди после того, как родила двойняшек. Ей посоветовали специалиста в одной из клиник, где за две операции женщина отдала 450 тысяч рублей.

Пациентка обнаружила обезображенную пятку на следующий день после хирургического вмешательства — ей не удалось встать на ноги из-за сильной боли, с которой не справлялось даже обезболивающее.

Врач объяснил женщине, что во время липосакции он использовал прибор с электрическим током, чтобы разбить жир. Хирург сказал, что работал с активным электродом, а пассивный закрепил на пятки — из-за ошибки женщину пронзило разрядом тока, из-за чего и возник ожог. Женщине впоследствии диагностировали ожог стопы третьей степени. Врачи предупредили ее о риске некроза тканей, который может затронуть кость и привести к ампутации ступни.

Оперировавший женщину хирург согласился оплатить лечение пострадавшей. К вопросу о компенсации он обещал вернуться позже, но москвичка подала в клинику досудебную претензию на 800 тысяч рублей и потребовала 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В клинике требования пациентки назвали «потребительским терроризмом» и обвинили ее в шантаже.

Ранее у тяжелобольной уроженки Приднестровья отказали ноги после лечения в московской частной клинике. Иностранка прилетела в Москву на обследование, которое диагностировало сколиоз редкой формы. В результате врачи настояли на проведении операции.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Абхазии вспыхнули акции протеста. Выступивших против соглашения с Россией доставили в СИЗО

      Новый глава МИД Японии высказался о заключении договора с Россией по Курилам

      «Не пожалеете». Силуанов назвал доллары ненужными россиянам. И посоветовал, в чем хранить сбережения

      Дина Саева похвасталась фигурой в ярком купальнике

      Группировка ВСУ в Елизаветовке и Ильинке попала в клещи

      По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы

      Российский бизнес предложил установить для него отдельный курс рубля

      В Москве 18 человек совершили аферы с автокредитами на 100 миллионов рублей и попались

      Медведь частично снял скальп с россиянина

      В Амстердаме десятки участников беспорядков подожгли трамвай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше