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09:10, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Популярная юмористка рассказала о смешном случае на нудистском пляже

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Stand-Up Club #1» / YouTube

Популярная российская юмористка Вера Котельникова рассказала о смешном случае, произошедшем с ней на нудистском пляже в Черногории. Подробности она раскрыла в подкасте комика Владимира Бухарова, доступном на YouTube.

По словам Котельниковой, в Черногории, куда она приехала отдыхать с подругой, есть женский нудистский пляж. Она назвала место приятным и порекомендовала его посетить. Юмористка добавила, что там нередко случаются курьезные ситуации. Так, например, в один из визитов она заметила насмешившую ее посетительницу пляжа.

«На возвышенном камне сидела женщина, раздетая, на корточках, и разговаривала по телефону. И из-за того, что она на возвышенности, она просто смотрит на тебя. А мы не понимаем, куда смотреть», — поиронизировала Котельникова.

Также она сочла забавным, что другая посетительница загорала без купальных трусов. «Очень неординарный был у нее костюм», — вспомнила стендаперша.

Ранее юмористка рассказала об особенности израильтян, которая ее удивила. По словам Котельниковой, они проще относятся к интимной близости сразу после знакомства.

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