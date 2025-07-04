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17:28, 4 июля 2025Экономика

Последствия санкций против российских удобрений оценили

«Фосагро»: Санкции против удобрений из РФ ведут к их недоступности и подорожанию
Вячеслав Агапов

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Санкции против российских удобрений нарушают продовольственную безопасность по всему миру. Последствия новых ограничений со стороны Евросоюза (ЕС) оценил замгендиректора «Фосагро» по продажам и маркетингу Михаил Стеркин, его слова приводит РИА Новости.

В ходе беседы на полях делового форума Россия — Бразилия эксперт предупредил, что новые санкции негативно влияют на глобальные рынки. Ограничения приведут к подорожанию и меньшей доступности этой продукции.

«Мы видим, что введение ограничений ведет только к одному — росту цен, удобрения становятся на этих рынках менее доступными. Естественно, это приводит к тому, что продовольственная безопасность нарушается», — пояснил Стеркин.

Во второй половине мая 2025-го Европарламент утвердил поэтапный ввод пошлин на импорт российских и белорусских удобрений. С июля тарифы поднимутся до 40-45 евро за тонну, а к 2035-му достигнут 100 процентов от таможенной стоимости. Несмотря на протесты крупных отраслевых профсоюзов, в ЕК считают, что негативный эффект для местных фермеров наступит не раньше следующего года.

В Евростате считают, что ЕС из-за новых заградительных мер против России может лишиться около четверти всего месячного импорта удобрений, либо будет больше платить за их поставки. Доля российских компаний варьируется в зависимости от типа удобрений: они поставляют около 18 процентов калийных удобрений, 29 процентов — азотных и 33 процента — смешанных.

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