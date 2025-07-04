Россиян предупредили о неочевидной опасности робота-пылесоса

Эксперт по ИИ Максимова: Робот-пылесос может шпионить за пользователем

Современные модели роботов-пылесосов, помимо своей основной функции, способны подключаться к Wi-Fi и детально воссоздавать карту помещения. В чем состоит неочевидная опасность устройства, в беседе с RT рассказала доктор технических наук и заведующая кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Этим функционал прибора не ограничен. Роботы-пылесосы имеют камеры, микрофоны и LiDAR-сенсоры. Наличие камеры не говорит о том, что устройство шпионит за пользователем в реальном времени. По большей части видеосигнал обрабатывается на встроенном процессоре, не передавая информацию в облако. Микрофон же требуется для приема голосовых команд. Собранные данные о маршрутах движения, потребностях пользователя и истории действий, по сути, необходимы для совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта и отправляются на серверы производителей. Это обстоятельство отражено в пользовательском соглашении в графе о сборе диагностической информации, однако в документе не раскрывается весь перечень данных, передаваемых на внешние серверы.

В теории, синхронизируясь с облачными сервисами, робот может шпионить за владельцем, фиксируя детали домашней обстановки: расположение ценных предметов, систем безопасности и распорядок дня хозяина. Вдобавок прибор может собирать информацию о поведенческих особенностях человека. Кроме того, при подключении к интернету гаджет может стать уязвимым для внешних атак. Однако, как подчеркивает эксперт, само по себе наличие интеллектуальных функций не создает угрозы для пользователя. Главное — это уровень защиты данных. Вследствие этого Максимова не рекомендует приобретать роботы-пылесосы неизвестных брендов. Также стоит отказаться от покупки моделей, которые не работают без постоянного подключения к сети, что повышает риски утечки конфиденциальной информации.

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