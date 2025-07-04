Россиянин планировал устроить теракт в родном городе

Стороннику легиона «Свобода России» дали 20 лет за подготовку теракта на Урале

Центральный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы сторонника легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ), который планировал устроить теракт в административном здании Челябинска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Челябинской области.

Как установил суд, мужчина был задержан в ноябре 2023 года. Приняв присягу террористической организации, он решил устроить теракт на одном из административных объектов города — для этого злоумышленник провел разведку зданий объектов федерального органа исполнительной власти в области обороны.

Его признали виновным в госизмене, покушении на теракт и участии в деятельности террористической организации. Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что устроивший поджог на железнодорожной станции Поздино подросток из Кирова предстанет перед судом по статье о теракте.