Россиянин устроил себе SPA-зону на балконе и разозлил соседей

Житель Башкирии установил джакузи на лоджии и разозлил жителей соседних квартир

Житель Башкирии установил джакузи на лоджии своей квартиры. Импровизированная SPA-зона на балконе разозлила соседей, пишет MK.RU.

Инцидент произошел в Стерлитамаке. Житель многоквартирного дома № 74 на улице Артема пожаловался в госкомитет Республики Башкирии по жилищному и строительному надзору, что его сосед установил у себя на лоджии джакузи.

«Комиссия оперативно провела внеплановую проверку, подтвердив наличие нарушения. Однако владелец квартиры добровольно убрал установку еще до прибытия проверяющих и тем самым устранил проблему самостоятельно», — рассказали в ведомстве.

Ранее житель Москвы поплатился за кладовку, которую он обустроил для себя под лестницей в подъезде многоквартирного дома.