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15:55, 4 июля 2025Экономика

Москвич поплатился за устроенную в подъезде кладовку

Мосжилинспекция потребовала демонтировать незаконную кладовку в подъезде
Мария Черкасова
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На востоке Москвы житель многоквартирного дома решил устроить в подъезде кладовку и поплатился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосжилинспекцию.

Событие произошло в доме на Большой Черкизовской улице в районе Преображенское. В инспекцию пожаловался житель дома. Он сообщил, что в подлестничном пространстве была организована кладовая.

Выяснилось, что собственник одной из квартир обустроил там кладовку для хранения личных вещей. Мосжилинспекция далее потребовала у управляющей компании (УК) устранить нарушение. Кладовку сломали приехавшие на место коммунальщики.

Ранее россиянам рассказали, что труднее всего продаются квартиры на первых и последних этажах, а также жилье с незаконной перепланировкой. Зачастую цены на «неудобные» квартиры приходится снижать на 10-20 процентов.

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