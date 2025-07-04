Москвич поплатился за устроенную в подъезде кладовку

Мосжилинспекция потребовала демонтировать незаконную кладовку в подъезде

На востоке Москвы житель многоквартирного дома решил устроить в подъезде кладовку и поплатился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосжилинспекцию.

Событие произошло в доме на Большой Черкизовской улице в районе Преображенское. В инспекцию пожаловался житель дома. Он сообщил, что в подлестничном пространстве была организована кладовая.

Выяснилось, что собственник одной из квартир обустроил там кладовку для хранения личных вещей. Мосжилинспекция далее потребовала у управляющей компании (УК) устранить нарушение. Кладовку сломали приехавшие на место коммунальщики.

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