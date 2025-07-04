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19:44, 4 июля 2025Моя страна

Школьник вынес трехлетнего малыша из горящего дома в российском регионе

МЧС: Школьник вынес трехлетнего малыша из горящего дома в Тамбовской области
Алина Черненко

Фото: Mattias Bokinge / Shutterstock / Fotodom

Школьник спас трехлетнего ребенка во время пожара в Тамбовской области. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным источника, возгорание произошло в частном доме в селе Пичаево. 16-летний Максим Макеев, находившийся неподалеку, заметил дым из-под крыши и малыша за шторой одного из окон.

Подросток вызвал пожарных и сразу же устремился на помощь. Он аккуратно разбил стекло, вынес ребенка из горящего дома и передал его бабушке, которая была на улице.

В МЧС отметили, что рассматривается вопрос о награждении Макеева. «Максим — пример героизма для друзей и сверстников, повод для гордости и будущее Тамбовщины. Отдельные слова благодарности родителям и педагогам за достойное воспитание парня», — заявил начальник ГУ МЧС России по Тамбовской области Олег Зацепин.

Между тем школьник свой поступок выдающимся не считает. По его мнению, так поступил бы каждый.

Ранее в Башкирии школьники спасли деревню от пожара, не дожидаясь помощи спасателей. Они вызвали экстренные службы и начали тушить огонь водой из ведер.

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