Foreign Affairs: США могут потерять способность побеждать в военных конфликтах

США могут потерять способность побеждать в военных конфликтах, если не начнут вкладываться в эффективные и недорогие беспилотники и учитывать новые реалии. Об этом заявили американские эксперты в статье для журнала Foreign Affairs.

«Если Пентагон не приспособится к новым реалиям ведения боевых действий, он потеряет способность сдерживать агрессию противников (...) и, возможно, способность выигрывать войны», — утверждается в материале.

По данным экспертов, Вашингтон мало инвестирует в дроны, вкладывая при этом десятки миллиардов долларов на поддержание и модернизацию авианосцев, истребителей F-35 и танков. При этом в публикации подчеркивается, что развитие исключительно беспилотников ограничит цели, которые американские вооруженные силы способны уничтожить.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия имеет план в украинском конфликте, в связи с чем она побеждает.