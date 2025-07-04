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18:10, 4 июля 2025Мир

США предрекли потерю способности побеждать

Foreign Affairs: США могут потерять способность побеждать в военных конфликтах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: NATHAN HOWARD TPX IMAGES OF THE DAY / Reuters

США могут потерять способность побеждать в военных конфликтах, если не начнут вкладываться в эффективные и недорогие беспилотники и учитывать новые реалии. Об этом заявили американские эксперты в статье для журнала Foreign Affairs.

«Если Пентагон не приспособится к новым реалиям ведения боевых действий, он потеряет способность сдерживать агрессию противников (...) и, возможно, способность выигрывать войны», — утверждается в материале.

По данным экспертов, Вашингтон мало инвестирует в дроны, вкладывая при этом десятки миллиардов долларов на поддержание и модернизацию авианосцев, истребителей F-35 и танков. При этом в публикации подчеркивается, что развитие исключительно беспилотников ограничит цели, которые американские вооруженные силы способны уничтожить.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия имеет план в украинском конфликте, в связи с чем она побеждает.

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