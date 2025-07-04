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11:41, 4 июля 2025Ценности

Стало известно о ликвидации «Лаборатории моды Вячеслава Зайцева»

Образовательную компанию «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» ликвидируют
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Стало известно о ликвидации образовательной организации «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева». Об этом сообщает Super со ссылкой на сервис по проверке контрагентов RusProfile.

Отмечается, что созданная в 1997 году компания, которую возглавлял модельер Вячеслав Зайцев, работала в сфере среднего профессионального образования. Также известно, что ее единственным учредителем является АО «Московский Дом моды Вячеслава Зайцева».

Согласно данным RusProfile, организация не приносила выручки и прибыли с 2019 по 2022 год, а ее налоговая задолженность составляет 5,9 тысячи рублей. В настоящее время компания находится в процессе ликвидации.

В апреле невестка модельера Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина опровергла слова экс-директора Николая Головина о плачевном состоянии Дома моды кутюрье.

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