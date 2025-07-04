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02:32, 4 июля 2025Забота о себе

Супруги оказались на грани развода из-за разных взглядов на отпуск

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Коуч по отношениям Колин Нолан дала совет женщине, брак которой оказался под угрозой разрыва из-за разных взглядов супругов на отпуск. Письмо читательницы и ответ специалистки приводит Mirror.

По словам женщины, недавно она сильно поссорилась с мужем, когда предложила поехать с двумя детьми в отпуск в Испанию без него. Сам мужчина не бывал нигде уже пять лет, с начала пандемии коронавируса. Жена предполагает, что вдали от дома он испытывает тревогу и дискомфорт. «Он просто говорит: "Какой смысл? Погода будет ужасной". У него всегда есть оправдание. Для меня смысл в том, что нам нужен отдых, а детям — смена обстановки», — написала она.

При этом мужу не нравится идея, что жена может поехать в отпуск без него. «Его нежелание что-либо делать или куда-либо ехать серьезно влияет на наш брак, и я не знаю, как долго смогу с этим справляться», — заключила она.

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В ответ Нолан предложила честно сказать об этом супругу. Коуч также отметила, что после связанного с коронавирусом карантина пострадало психическое здоровье многих людей. «Если этот страх есть, то вашему мужу, вероятно, будет полезна консультация. Вопрос в том, признается ли он в этом и примет ли помощь. Если он просто несчастен и не хочет беспокоиться, то забронируйте себе и детям отпуск и не расстраивайтесь из-за этого. Вы даже можете поехать с другом или другим родственником и их детьми», — предложила выход специалистка.

Возможность побыть вдали друг от друга, добавила она, может помочь обоим увидеть вещи с другой точки зрения и задуматься об отношениях. «Вы можете проникнуться пониманием к его чувствам, а он увидит, что вы веселитесь с детьми, и, возможно, не захочет упускать следующий раз», — заключила коуч.

Ранее Нолан дала совет замужней 40-летней женщине, которая потеряла интерес к сексу после вторых тяжелых родов. Нолан предположила, что женщину может удерживать от секса подсознательный страх снова забеременеть.

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