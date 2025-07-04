Трампа обвинили в антисемитизме

NBC: Трамп использовал антисемитское выражение, говоря о банкирах

Президент США Дональд Трамп использовал антисемитское выражение, говоря о банкирах в своей речи в Айове, назвав некоторых из них «Шейлоки». Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Никакого налога на смерть, никакого налога на имущество, никаких походов в банки и взятия в долг, в некоторых случаях — у хорошего банкира, а в некоторых случаях — у Шейлоков и плохих людей», — заявил американский лидер, выступая перед собравшимися на праздновании Дня независимости.

В Еврейском совете по общественным связям отметили, что подобные высказывания Трампа — не случайность, а часть многолетней риторики, нормализующей антисемитизм. Также американский лидер обрушился с критикой на демократов, голосовавших против его законопроекта, заявив, что именно он «спас семьи фермеров».

Ранее Сенат Конгресса США принял законопроект «Большой и прекрасный закон» (One Big Beautiful Bill Act) на сумму 3,3 триллиона долларов, который был предложен американским лидером Дональдом Трампом.