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13:27, 4 июля 2025Забота о себе

У прилюдных рыданий на работе обнаружили плюсы

Коуч Кингстон: Плач на работе может помочь изменить проблемную ситуацию
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: antoniodiaz / Shutterstock / Fotodom

Плач на работе — это не всегда признак непрофессионализма, говорит коуч Лора Кингстон. Плюсы прилюдных рыданий на рабочем месте она обнаружила в беседе с изданием Metro.

Кингстон призвала тех, кто расплакался перед коллегами или начальником, не судить себя строго. «Осознайте, что у всех нас есть чувства и эмоции. Это часть человеческой сущности. Кроме того, плач борется со стрессом и высвобождает эндорфины. Это на самом деле отличный способ почувствовать себя лучше», — объяснила она

Коуч также отметила, что плач может помочь изменить проблемную ситуацию. «Плач перед начальником подсвечивает, что именно ему нужно делать по-другому», — заявила она. Кингстон также посоветовала тем, кто прилюдно расплакался, поговорить о проблемах, вызвавших эту реакцию, с начальником или специалистом отдела кадров, когда человек сможет успокоиться.

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Она также подчеркнула, что чувствительные люди часто обладают высоким эмоциональным интеллектом. «Если вы показываете свою уязвимость на рабочем месте, то подаете пример другим, чтобы они высказывались, когда у них есть проблемы. Спросите себя, что вам нужно изменить, что вам необходимо, что сделает вас счастливым и какие шаги вы можете предпринять, чтобы этого добиться», — заключила она.

Ранее психиатр Николас Фабиано и его коллега, терапевт Брэндон Луу, призвали отказаться от использования пластиковых контейнеров на кухне для профилактики слабоумия. По их словам, использование пластиковых контейнеров в микроволновой печи приводит к накоплению микропластика и нанопластика в мозге.

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