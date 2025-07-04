У прилюдных рыданий на работе обнаружили плюсы

Коуч Кингстон: Плач на работе может помочь изменить проблемную ситуацию

Плач на работе — это не всегда признак непрофессионализма, говорит коуч Лора Кингстон. Плюсы прилюдных рыданий на рабочем месте она обнаружила в беседе с изданием Metro.

Кингстон призвала тех, кто расплакался перед коллегами или начальником, не судить себя строго. «Осознайте, что у всех нас есть чувства и эмоции. Это часть человеческой сущности. Кроме того, плач борется со стрессом и высвобождает эндорфины. Это на самом деле отличный способ почувствовать себя лучше», — объяснила она

Коуч также отметила, что плач может помочь изменить проблемную ситуацию. «Плач перед начальником подсвечивает, что именно ему нужно делать по-другому», — заявила она. Кингстон также посоветовала тем, кто прилюдно расплакался, поговорить о проблемах, вызвавших эту реакцию, с начальником или специалистом отдела кадров, когда человек сможет успокоиться.

Она также подчеркнула, что чувствительные люди часто обладают высоким эмоциональным интеллектом. «Если вы показываете свою уязвимость на рабочем месте, то подаете пример другим, чтобы они высказывались, когда у них есть проблемы. Спросите себя, что вам нужно изменить, что вам необходимо, что сделает вас счастливым и какие шаги вы можете предпринять, чтобы этого добиться», — заключила она.

Ранее психиатр Николас Фабиано и его коллега, терапевт Брэндон Луу, призвали отказаться от использования пластиковых контейнеров на кухне для профилактики слабоумия. По их словам, использование пластиковых контейнеров в микроволновой печи приводит к накоплению микропластика и нанопластика в мозге.