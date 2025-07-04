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23:33, 4 июля 2025Путешествия

В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philip Myrtorp / Unsplash

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Он уточнил, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения ввели в аэропортах трех российских городов: Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа — с 16:00 до 18:00 по московскому времени — выпустили 16 беспилотников по регионам России. Больше всего дронов — 11 — уничтожили над Брянской областью. Еще три беспилотника сбили над Рязанской областью и по одному – над Смоленской и Орловской.

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