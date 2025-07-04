В Госдуме высказались о тренде на большую традиционную семью

Депутат Останина: Семья пока не стала полноценной философией жизни в обществе

Семья пока не стала полноценной «философией жизни» в России. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Таким образом депутат прокомментировала предложение президента России Владимира Путина сделать большую традиционную семью модным трендом в развитии страны.

«Россия — одна из немногих стран на планете, которая является оплотом традиционных семейных ценностей. Их сохранение необходимо для дальнейшего существования самого человечества. Поэтому о том, что семья должна стать философией жизни, президент говорил давно», — отметила она, добавив, что государство проводит работу в данном направлении.

Однако Останина считает, что семья пока не стала полноценной «философией жизни» общества. В частности, она обратила внимание на информационную политику: несмотря на обещания сделать программы для мотивации молодежи, на телевидении остались программы о маргинальных семьях, которые отталкивают от желания вступать в брак.

Кроме того, молодых людей настраивают против того, чтобы создавать семью и заводить детей. Причем делается это на выпускных балах.

«Буквально сегодня мне позвонил один родитель и рассказал, что во время концертной программы прямо со сцены звучат лозунги: “Зачем тебе нужна семья?”, “Двигайся один, развивайся сам”. Вот и получается, что в школах мы внедряем уроки семьи, в то время как сам институт семьи у нас, к сожалению, не стал священным», — объяснила парламентарий.

Одних предложений президента недостаточно. Необходимо, чтобы сами россияне укрепляли семейные устои, заключила Останина.