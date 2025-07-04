Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 4 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Петербурге раскрыли предел защитных свойств дамбы на фоне угрозы наводнения

Дирекция КЗС Петербурга: Поднятие уровня воды выше дамбы сейчас невозможно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Дамба обеспечивает максимальный уровень защиты Санкт-Петербурга от затопления водой со стороны Финского залива, заявил заместитель генерального директора по эксплуатации КЗС Игорь Полищук. О предельных защитных свойствах дамбы он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июля Санкт-Петербург оказался под угрозой редкого наводнения. Городскую дамбу срочно закрыли, уровень воды с внешней стороны поднялся до 180 сантиметров.

«Дамба рассчитана на прогнозируемый гипотетический подъем уровня воды до 5 метров 35 сантиметров. Сейчас поднятие воды выше этого уровня точно не случится. Такое может произойти раз в 10 тысяч лет. Это теоретическая цифра, расчетная. В принципе, на Балтике теоретически может так подняться вода, однако такого или чего-то похожего в истории Санкт-Петербурга никогда не было», — прокомментировал Полищук.

Ранее дирекция КЗС Санкт-Петербурга от наводнений сообщила о закрытии дамбы. Уровень воды в Финском заливе с внешней стороны защитного сооружения превысил отметку в 180 сантиметров и, согласно прогнозам, может подняться до 190 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не хотим поражения Москвы». Ключевой партнер России раскрыл свою истинную позицию по конфликту на Украине

    В пяти российских аэропортах сняли ограничения на полеты

    Эксперт назвал опасные последствия для Нагиева за неуплату долгов за ЖКУ

    Жителей Петербурга предупредили об одной из опасностей разбушевавшейся непогоды

    Лавров прокомментировал победу «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити»

    Звезда фильмов Тарантино признался в любви ушедшему Мэдсену

    Доверенное лицо Зюганова на выборах президента России нашли без признаков жизни в Москве

    Зеленский подтвердил обмен пленными с Россией

    Публичное признание возлюбленной в чувствах обернулось для россиянина уголовным делом

    Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости