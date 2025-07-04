В Петербурге раскрыли предел защитных свойств дамбы на фоне угрозы наводнения

Дирекция КЗС Петербурга: Поднятие уровня воды выше дамбы сейчас невозможно

Дамба обеспечивает максимальный уровень защиты Санкт-Петербурга от затопления водой со стороны Финского залива, заявил заместитель генерального директора по эксплуатации КЗС Игорь Полищук. О предельных защитных свойствах дамбы он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июля Санкт-Петербург оказался под угрозой редкого наводнения. Городскую дамбу срочно закрыли, уровень воды с внешней стороны поднялся до 180 сантиметров.

«Дамба рассчитана на прогнозируемый гипотетический подъем уровня воды до 5 метров 35 сантиметров. Сейчас поднятие воды выше этого уровня точно не случится. Такое может произойти раз в 10 тысяч лет. Это теоретическая цифра, расчетная. В принципе, на Балтике теоретически может так подняться вода, однако такого или чего-то похожего в истории Санкт-Петербурга никогда не было», — прокомментировал Полищук.

Ранее дирекция КЗС Санкт-Петербурга от наводнений сообщила о закрытии дамбы. Уровень воды в Финском заливе с внешней стороны защитного сооружения превысил отметку в 180 сантиметров и, согласно прогнозам, может подняться до 190 сантиметров.