В подполье рассказали об ударе по штабу подразделения ВСУ в Херсоне

Подпольщик Лебедев: Нанесен удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне

По штабу подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне нанесен удар. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Херсон, [удар нанесен] по штабу прибывшего из Баштанки подразделения», — сообщил он.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ намеренно запугивают мирных жителей Херсона, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе перед возможным наступлением российских войск.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по украинским формированиям в Херсоне. Помимо этого, российские войска ударили по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Антоновка, Кизомыс и Днепровское.