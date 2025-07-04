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21:38, 4 июля 2025Бывший СССР

В подполье рассказали об ударе по штабу подразделения ВСУ в Херсоне

Подпольщик Лебедев: Нанесен удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссийские войска

Фото: Stringer / Reuters

По штабу подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне нанесен удар. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Херсон, [удар нанесен] по штабу прибывшего из Баштанки подразделения», — сообщил он.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ намеренно запугивают мирных жителей Херсона, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе перед возможным наступлением российских войск.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по украинским формированиям в Херсоне. Помимо этого, российские войска ударили по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Антоновка, Кизомыс и Днепровское.

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