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09:24, 4 июля 2025Россия

В России ребенок подавился бананом в «Магните» и не выжил

E1.ru: В Екатеринбурге девочка подавилась бананом в магазине и не выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге девочка подавилась бананом в магазине «Магнит» в Кольцово и не выжила. Об этом стало известно порталу E1.ru.

Одна из знакомых семьи ребенка рассказала, что прибывшие на место медики не смогли ничем помочь. Другой житель российского города отметил, что скорая слишком долго добиралась до места, постоянно переспрашивая адрес.

Родители девочки подтвердили информацию о трагедии. Однако не стали раскрывать, что именно произошло с ребенком.

В Минздраве Свердловской области заявили, что к ним информация о происшествии в торговой точке не поступала.

До этого сообщалось, что в Дагестане двухлетнего ребенка придавило шкафом, спасти его не удалось.

Еще раньше в Московской области годовалого мальчика насмерть придавило электроплитой.

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