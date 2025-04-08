Под Москвой годовалого ребенка насмерть придавило электроплитой

В Щелково годовалого ребенка насмерть придавило электроплитой

В подмосковном Щелково годовалого ребенка насмерть придавило электроплитой. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что мать оставила троих детей на кухне без присмотра. На мальчика рухнула электрическая плита, в результате чего он получил тяжелые травмы. Спасти ребенка не удалось.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сотрудники прокуратуры Московской области также инициировали проверку.

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