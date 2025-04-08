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16:16, 8 апреля 2025Россия

Под Москвой годовалого ребенка насмерть придавило электроплитой

В Щелково годовалого ребенка насмерть придавило электроплитой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В подмосковном Щелково годовалого ребенка насмерть придавило электроплитой. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что мать оставила троих детей на кухне без присмотра. На мальчика рухнула электрическая плита, в результате чего он получил тяжелые травмы. Спасти ребенка не удалось.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сотрудники прокуратуры Московской области также инициировали проверку.

До этого стало известно, что на Алтае мужчина отрезал часть уха полуторагодовалому мальчику.

Ребенка доставили в больницу, мальчика намерены изъять из семьи.

Ранее в Красноярске осудят воспитателя детского сада за истязание детей.

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