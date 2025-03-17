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14:50, 17 марта 2025Силовые структуры

Пьяный россиянин отрезал часть уха сыну сожительницы из-за невозможности уснуть

На Алтае мужчина тушил сигарету о ногу младенца и отрезал ему часть уха
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На Алтае мужчина отрезал часть уха полуторагодовалому мальчику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 марта пьяный подозреваемый в доме сожительницы несколько часов избивал руками и ногами ее сына. Он тушил о ногу младенца сигареты и отрезал ему ножом край левого уха. Поводом стало то, что мальчик мешал ему уснуть.

В отношении россиянина возбудили дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии») УК РФ. Ребенок госпитализирован, следователи намерены изъять его из семьи.

Ранее стало известно, что в Красноярске осудят воспитателя детского сада за истязание детей.

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