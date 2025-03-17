В российском регионе осудят воспитателя детского сада за истязание детей

В Красноярске осудят воспитателя детского сада за истязание детей

В Красноярске осудят воспитателя детского сада за истязание детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Возбуждено уголовное дело по статьям 117 («Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними») УК РФ.

По данным следствия, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года 46-летняя воспитатель одного из детских садов, не желая заниматься обучением, воспитанием, присмотром и уходом за малолетними, раздражаясь от непослушания детей, допускала жестокое обращение и регулярно наносила побои семерым воспитанникам в возрасте пяти - шести лет.

Дети находились в подавленном состоянии и начали отказываться ходить в детский сад. Тогда они рассказали, что воспитатель наносит им побои.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее сообщалось, что избивавшего троих несовершеннолетних пасынков россиянина арестовали.