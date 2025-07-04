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13:08, 4 июля 2025Мир

В России заявили о произошедшей накануне политической сенсации

Политолог Пинчук назвал беседу Путина и Трампа политической сенсацией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук считает, что прошедшие 3 июля переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа являются политической сенсацией. Своим мнением по этому поводу он поделился с «Царьградом».

Политический обозреватель назвал состоявшуюся беседу выдающейся, указав на связь между ней и прозвучавшими накануне заявлениями о прекращении Вашингтоном поставок вооружения Киеву.

«А теперь вспомните те условия, которые мы [Россиия] обозначали для начала перемирия. Мы говорили о том, что мы готовы к перемирию, если США и Европа прекратят поставки вооружения. Так вот, вчера делается фактически официальное заявление на эту тему, а теперь Трамп инициирует соответствующий разговор», — объяснил Пинчук.

По его словам, Трамп «дал пас России», согласившись с ее риторикой. Таким образом, продолжил эксперт, были созданы условия для приостановки огня на Украине. Однако, указал Пинчук, «элементы лукавства» со стороны США тоже присутствуют.

«Но важно, что появилась некая дипломатическая рамка (...) Это на самом деле грандиозный с политической точки зрения разговор, который расставляет долгосрочные акценты», — заключил он.

Разговор Путина и Трампа состоялся в четверг, 3 июля. Стороны общались около часа и затронули широкий круг тем. Среди них: украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке и энергетика, а также обмен фильмами.

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