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10:48, 4 июля 2025Силовые структуры

В российской больнице трехлетний мальчик не пережил операцию

В Ульяновске возбудили дело по факту смерти в больнице трехлетнего мальчика
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Ульяновске трехлетний мальчик не пережил операцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, 3 июля трехлетнему мальчику провели операцию по удалению паховой грыжи в Государственном учреждении здравоохранения (ГУЗ) «Ульяновская областная детская больница». Ребенок не выжил.

Следователи изъяли медицинскую документацию и назначили необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что мать упавшего в кипящий бульон ребенка получила наказание в российском регионе.

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