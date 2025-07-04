В российской больнице трехлетний мальчик не пережил операцию

В Ульяновске трехлетний мальчик не пережил операцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.
По данным следствия, 3 июля трехлетнему мальчику провели операцию по удалению паховой грыжи в Государственном учреждении здравоохранения (ГУЗ) «Ульяновская областная детская больница». Ребенок не выжил.
Следователи изъяли медицинскую документацию и назначили необходимые экспертизы.
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